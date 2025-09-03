فرمانده انتظامی استان یزد: ماموران طی یک هفته موفق به کشف ۲۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۸۲ میلیارد ریال شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: ماموران نیروی انتظامی استان طی چند عملیات پیچیده و کار اطلاعاتی موفق شدند ظرف یک هفته ۲۲۰ هزار لیتر انواع سوخت قاچاق را با هفت تریلر کشف و ضبط کنند و در این راستا ۹ نفر دستگیر شدند.

وی ادامه داد: ارزش این ۲۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق حدود ۸۲ میلیارد ریال است.

فرمانده انتظامی استان افزود: همچنین از دو تریلر به وزن ۴۵ هزار کیلوگرم انواع گاز سی ان جی کشف و ضبط شده و ۲ نفر هم در این راستا دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شدند.

سردار نگهبان مقابله با قاچاق سوخت را از اولویت‌های پلیس یزد عنوان کرد و گفت: اجازه نخواهیم داد هیچ سوخت قاچاقی از راه‌های مواصلاتی استان یزد عبور کند.