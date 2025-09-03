به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتبال امید ایران امروز چهارشنبه و از ساعت ۱۸ به وقت تهران، نخستین بازی خود را برابر هنگ کنگ در مرحله مقدماتی جام ملت‌های کمتر از ۲۳ سال آسیا برگزار می‌کند.

امیدرضا روانخواه سرمربی تیم فوتبال امید ایران برای این دیدار تصمیم گرفت ترکیب زیر را برای آغاز مسابقه وارد زمین کند:

محمد خلیفه، مسعود محبی، فرزین معامله گری، ارشیا وثوقی فرد، سید مهدی مهدوی، امیرمحمد رزاقی نیا، پوریا لطیفی فر، عباس حبیبی، عرفان جمشیدی، یادگار رستمی، سعید سحرخیزان.