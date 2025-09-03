به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرستان پلدشت صبح امروز در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته وحدت که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد گفت: همزمان با این هفته ۲۰ عنوان برنامه در مناطق مختلف این شهرستان برگزار خواهد شد.

امیر اسدزاده با تبریک و تهنیت به مناسبت فرا رسیدن ولادت پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت با اشاره به نکات کلیدی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در باره وظایف امت اسلامی برای اتحاد و حفط وحدت اسلامی و مسلمین گفت: ایجاد تمدن نوین اسلامی جز با اتحاد شیعه و سنی امکان پذیر نیست و برای این اتحاد و وحدت باید تبیین، برنامه ریزی و تقسیم کار صورت بگیرد، زیرا که اتحاد مسلمانان یک فریضه قرانی بوده و مقابله با برنامه‌های دشمن در ایجاد اختلاف است؛ بنابراین تمامی برنامه‌های مصوب این هفته در سطح شهرستان با استفاده از ظرفیت‌های شهرستانی پیگیری و اجرا خواهد شد.