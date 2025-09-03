به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر داخلی بیمارستان فوق تخصصی امام حسین فسا گفت: در این روش، با بهره‌گیری از تکنیک‌های پیشرفته آندوسکوپی و اشعه ایکس، تشخیص و درمان بیماری‌های گوارشی و صفراوی بدون نیاز به جراحی باز امکان‌پذیر می‌شود.

رضا سرسبز افزود: در این شیوه، اسکوپ یا همان لوله از راه دهان وارد مری، معده و اثنی‌عشر شده و سپس به مجرای صفراوی راه پیدا می‌کند که نتیجه آن بهبود سریع‌تر بیمار، بازگشت زودهنگام به فعالیت‌های روزانه و کاهش مدت بستری است.

وی بیان کرد: برای خرید و راه‌اندازی این روش درمانی بیش از ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است که یک میلیارد تومان آن را دکتر امیر انصاری، فوق تخصص گوارش، اهدا کرده است.

مدیر داخلی بیمارستان امام حسین فسا گفت: هزینه این عمل در مراکز خصوصی بیش از ۴۰ میلیون تومان است، اما در بیمارستان امام حسین (ع) فسا، به‌عنوان دومین مرکز ارائه‌دهنده این خدمت در استان فارس پس از بیمارستان نمازی شیراز، با تعرفه دولتی و کمتر از پنج میلیون تومان در اختیار بیماران قرار می‌گیرد.