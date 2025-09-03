به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حاج احمد قوام آبادی، پدر شهید علی رضا قوام آبادی، طی تماس تلفنی با ستاد دیه استان یزد، ضمن اطلاع از پرونده مددجویان مشمول کمک این ستاد مردمی، مبلغ ۵۰ میلیون تومان را برای آزادی یک پدر زندانی که به دلیل عدم توان در پرداخت بدهی در زندان به سر می برد و از ۲ فرزند خود به دور بود اهدا کرد.

این نیکوکار هدف خود از این اقدام را خشنودی خداوند متعال بیان کرد و گفت: دوری پدر از فرزندان و خانواده بسیار سخت است و این مبلغ را اهدا کردم تا یک پدر از زندان آزاد شده و به آغوش گرم خانواده خود بازگردد و ثواب این کار خیر نیز به روح پسرم برسد.