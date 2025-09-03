فرمانده انتظامی استان از کشف مقادیر زیادی انواع مواد خوراکی احتکار شده به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در شهرستان خرم آباد خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اشراف اطلاعاتی از احتکار مقادیری انواع مواد خوراکی در سطح شهرستان خرم آباد مطلع شدند.

سردار محمد رضا هاشمی فر افزود: مأموران با همکاری دستگاه‌های مربوطه به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از مکان موصوف مقادیر زیادی انواع مواد خوراکی احتکار شده کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شده است، گفت: برابر نظر کارشناسان ارزش کالای مکشوفه ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار هاشمی فر در پایان ضمن هشدار به مخلان نظام اقتصادی که پلیس قاطعانه با آنان برخورد قانونی خواهد کرد از شهروندان خواست: هرگونه مورد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.