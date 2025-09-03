به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دومین دوره مسابقات بین المللی فیوچر سریز جام کاسپین به میزبانی هیات بدمینتون گیلان با حضور ۷۵ بدمینتون باز از شش کشور ایران، آذربایجان، امارات، اندونزی، اتریش و قزاقستان در دو بخش انفرادی و دوبل در منطقه آزاد انزلی آغاز شد.

این رقابت‌ها از امروز تا ۱۵ شهریورماه در سالن ورزشی پردیس منطقه آزاد انزلی برگزار می‌شود.