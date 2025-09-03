پخش زنده
امروز: -
برترینهای مسابقات کاراته قهرمانی سبک شینکیوکوشین استان قم معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، در رقابتهای کاراته قهرمانی استان قم ۳۰۰ ورزشکار در قالب ۱۹ تیم و در چهار رده سنی با یکدیگر رقابت کردند و در پایان پیکارهای بخش کومیته آکادمی خداپرست با ۹۹ امتیاز به عنوان قهرمانی رسید. باشگاه کیهان با ۵۰ امتیاز نایب قهرمان شد و باشگاه مریم با ۳۲ امتیاز بر سکوی سومی ایستاد.
در کاتا هم باشگاه مریم با ۱۷ امتیاز جایگاه قهرمانی را به خود اختصاص داد، آکادمی خداپرست با ۹ امتیاز در رده دوم قرار گرفت و آکادمی رستمیزاده هم با ۵ امتیاز به عنوان سومی دست یافت.