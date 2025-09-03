به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، رئیسعلی دلواری قهرمان تنگستان و سردار مبارزات جنوب در برابر استعمار قد برافراشت و درس مقاومت آموخت.

میراث او شعله‌ای است که از تنگستان تا امروز، فروزان مانده و روح ایستادگی را در این سرزمین زنده نگه داشته است.

در این قیام فقط مبارزان نقش نداشتند، مردم، جوانان، زنان و روحانیون اتحادی را برای مقابله با متجاوزان شکل می‌دهند.

سال‌ها از قیام دلیران تنگستان گذشته، اما روح مقاومت همچنان زنده است.