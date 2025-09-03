به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، علیرضا زاکانی در مراسم بهره برداری از ۴ طرح بزرگ عمرانی پایتخت با بیان اینکه در شرایط سخت جنگ هم فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌محور تهران متوقف نشد، گفت: تکمیل رینگ سوم ترافیکی غرب تهران، اتصال بزرگراه شهید خرازی به بزرگراه شهید همدانی، تکمیل گردش‌های ترافیکی تقاطع بزرگراه‌های شهیدان همت ـ اشرفی اصفهانی، زیرگذر دوربرگردان جنوب به جنوب بزرگراه شهید چمران و اجرای دسترسی کندرو به تندرو بزرگراه آزادگان، نخستین افتتاحیه‌های شهرداری تهران پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه است.

زاکانی گفت: از آغاز مدیریت شهری ششم تلاش ما تبدیل شهر تهران به یک کارگاه فعال بود تا در نتیجه آن خدمات عمرانی و رفاهی به شهروندان ارائه دهیم، بر همین مبنا نیز امروز ۴ پروژه مهم به ارزش ۱۲۰۰ میلیارد تومان بهره‌برداری می‌رسد.

وی تاکید کرد: در این دوره مدیریت شهری به شهروندان تهرانی تعهد داده بودیم که حتی در سخت‌ترین شرایط نیز فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌محور شهر تهران متوقف نشود. جنگ ۱۲ روزه ایران با اسرائیل نیز باعث توقف فعالیت‌های عمرانی شهر تهران نشد. در این ۱۲ روز ضمن عمل به وظایف ذاتی شهرداری تهران در خدمات دهی و توسعه زیرساخت‌های شهری، از پروژه‌های عمرانی بازدید کردیم.

شهردار تهران گفت: تکمیل رینگ سوم ترافیکی غرب تهران، اتصال بزرگراه شهید خرازی به بزرگراه شهید همدانی، تکمیل گردش‌های ترافیکی تقاطع بزرگراه‌های شهیدان همت ـ اشرفی اصفهانی، زیرگذر دوربرگردان جنوب به جنوب بزرگراه شهید چمران و اجرای دسترسی کندرو به تندرو بزرگراه آزادگان، نخستین افتتاحیه‌های شهرداری تهران پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه است.

زاکانی در پایان اظهار داشت: سه پروژه نخست که از جمله طرح‌های بزرگ مقیاس شهرداری تهران است توسط قرارگاه خاتم الانبیا به سرانجام رسید و پروژه آخر نیز ماحصل تلاش همکارانم در معاونت فنی شهرداری تهران بود. عباس شعبانی، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران به ارائه توضیحاتی درباره این ۴ طرح پرداخت و اظهار کرد: ۴ سال از این دوره از مدیریت شهری گذشت. در معاونت فنی و عمران ۳ فعالیت عمده داریم؛ فعالیت اول احداث پروژه‌های کلان مقیاس است. فقط پروژه‌های معطوف به معاونت فنی در این دوره، ۱۰۸ پروژه است. ارزش ریالی این پروژه‌ها حدود ۳۰ هزار میلیارد است. البته پروژه‌های عمرانی مناطق که حدودا بیش از ۲۰۰ پروژه است را حساب نکردیم.

وی ادامه داد: فعالیت دوم نگهداشت شهر است. نگهداشت شهر وظیفه اصلی معاونت عمران است. بالغ بر ۱۰۰۰ همت پول برای احداث پل‌های موجود نیاز داریم.

شعبانی گفت: حدود ۴۱ تقاطع و سازه را مقاوم سازی کردیم. از ابتدای دوره ۵/۶ میلیون تن آسفالت ریختیم. اگر مقیاس بگیریم به عرض ۱۴ متر، از جلفا تا چابهار را آسفالت کردیم که ارزش ریالی آن معادل ۲۸ هزار میلیارد تومان است. این را باید با بودجه عمرانی یک استان مقایسه کرد.

معاون شهردار تهران افزود: فعالیت سوم هدایت فعالیت‌های عمرانی در مناطق است. از تهیه طرح‌های گوناگون گرفته تا موضوعاتی که در شورای فنی مطرح شد. فقط بالغ بر ۱۰۰ هزار آزمایش پیرامون طرح‌های عمرانی انجام شده است.

وی با اشاره به ۴ پروژه‌ای که امروز افتتاح می‌شوند هم گفت: در تقاطعاتی که باید طبق طرح جامع اجرا می‌کردیم، چند طرح مانده بود. یکی بزرگراه فتح که قسمتی از پروژه ادامه غربی یادگار امام بود. وقتی پروژه را تحویل گرفتیم کل این پروژه در میدان فتح و جی حدود ۱۰ درصد پیشرفت داشت. الان به نقطه‌ای رسیدیم که تا ۲۰ مهرماه میدان افتتاح و بازگشایی خواهد شد.

شعبانی تصریح کرد: طرح بعدی جنت آباد- آبشناسان بود که به خاطر موضوعات ترافیکی سنگین مورد بررسی قرار گرفت. این پروژه معارضان تاسیساتی زیادی هم داشت و در جریان کار لوله گاز قطوری هم داشت که جا به جا شد. در نهایت یک چراغ قرمز وسط بزرگراه حذف شد. پروژه سوم فتح-باغستان است که در این مرحله از افتتاح ورودی‌ها و خروجی‌های اصلی این قسمت باز شد؛ بنابراین در محدوده تقاطع فتح و آزادگان یک گشایش ترافیکی ایجاد خواهد شد. پروژه چهارم هم مربوط به بزرگراه چمران است که به جهت تردد از بزرگ‌ترین بزرگراه‌های تهران است؛ اما نواقصی دارد. چند روز گذشته تقاطع شمال به شمال چمران بازگشایی شد. مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران در این مراسم نیز گفت: پروژه فتح در سال ۸۲ آغاز شد. قرار بود پروژه یادگار امام یک پروژه یک سطحی باشد و نزدیک میدان جی با خیابان امام خمینی برخورد کند. پروژه داشت آسفالت می‌شد و کار در پایان بود من فورا خودم را رساندم و پروژه را متوقف کردیم و طراحی شد که حتما پروژه دو سطحی بشود، چون اگر نمی‌شد مانند نواب می‌شد. بخشی از یادگار امام که الان دو سطحی است در آن زمان ساخته شد.

وی ادامه داد: شرایط میدان فتح و پل‌های موجود و پادگان جی و … کار را سخت می‌کرد و معارضات فراوانی داشت. در دوره پنجم پروژه تعطیل شد. کارگاه جمع شد و از ادامه منصرف شدند. در دوره ششم کار مجدد آغاز شد و امروز شاهد پیشرفت هستیم. معارضین و اینگونه مسائل نیز بماند. امیدوارم مابقی پروژه یعنی میدان جی هم به پایان برسد. البته مشکلی در امتداد این محور داریم و معارضی که حکم دادگاه را به عقیده ما با خلاف گرفته است، سرراه پروژه است تا مانع شود که این مسیر به جاده ساوه وصل بشود.

چمران گفت: امیدوارم دوره بعدی شورای شهر کار را پیش ببرد. یادگار امام مستقیم برود، به بزرگراه خلیج فارس و جاده قم می‌رسد. علاوه بر کاهش مشکلات آنجا بافت فرسوده در این مسیر تحرکی به خود می‌بیند و نونوار خواهد شد؛ مانند اطراف بزرگراه امام علی (ع).

وی تاکید کرد: شهر تهران‌ام القرای جهان اسلام است و جایگاه ویژه‌ای دارد. جا دارد که برای این مردم به نحو احسن فعالیت کنیم.