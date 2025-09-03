حرکت بی‌ضابطه موتورسواران در پیاده‌روها آن هم خلاف جهت، به یکی از دغدغه‌های جدی شهروندان تبدیل شده است و مردم از ایجاد مزاحمت، ناامنی و بی‌توجهی به قوانین توسط این افراد گلایه دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۲۵ هزار موتورسوار متخلف اعمال قانون شده‌اند که بیشترین برخورد‌ها مربوط به نداشتن کلاه ایمنی، حرکت در جهت خلاف و عبور از پیاده‌رو‌ها بوده است.

سرهنگ پورشمس افزود: قسمت قابل توجهی از تصادفات و فوتی‌های شهری مربوط به موتورسواران است که رعایت نکردن اصول ایمنی نقش مهمی در آن دارد.

او ادامه داد: موتور سوارانی که تخلف می کنند اعمال قانون می‌شوند و توقیف وسایل نقلیه آنها از جمله مواردی است که پلیس آن را اعمال می‌کند.