به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ صبح امروز سالن هیئت وزنه‌برداری مازندران در ساری، میزبان مجمع عمومی این هیئت بود؛ نشستی که با حضور رئیس فدراسیون، مدیران استانی و نمایندگان شهرستان‌ها رنگ و بوی قهرمانی به خود گرفت.

سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری، در مجمع عمومی هیئت وزنه‌برداری استان که در ساری برگزار شد گفت: این استان از مهم‌ترین پایگاه‌های قهرمان‌پروری کشور است.

وی با اشاره به تداوم حمایت‌های فدراسیون در آستانه مسابقات مهم آسیایی و جهانی افزود: هر شهرستان ظرفیت یک استان کامل را دارد؛ از قهرمانان ملی‌پوش گرفته تا استعداد‌هایی که در اردو‌ها می‌درخشند.

انوشیروانی با اشاره به ۱۴ شهرستان فعال در این استان گفت: مازندران پیش از این بیشترین کمک تجهیزاتی را از فدراسیون دریافت کرده و حمایت‌ها ادامه خواهد داشت.

رئیس فدراسیون وزنه برداری همچنین به مسابقات پیش رو اشاره کرد و گفت: آیت شریفی در تیم مردان و خانم حسینی در بخش بانوان شانس بالای مدال در بازی‌های کشور‌های اسلامی و جوانان آسیا دارند. علیرضا یوسفی هم هرچند مصدوم است، اما برای المپیک جزو امید‌های ماست.

عباس رحیمی رئیس هیئت وزنه‌برداری مازندران هم از اضافه شدن دو عضو جدید به هیئت رئیسه به جای مرحوم کوروش رویانیان خبر داد و گفت: با قول مساعد فدراسیون، به‌زودی خانه وزنه‌برداری مازندران راه‌اندازی و سالن‌های شهرستانی تجهیز خواهند شد.

رحیمی با قدردانی از حمایت‌های فدراسیون و مسئولان استانی، ابراز امیدواری کرد که وزنه‌برداری مازندران در سال‌های آینده بیش از پیش روی سکوی قهرمانی بدرخشد.

در پایان این مراسم، از پیشکسوتان و زحمت‌کشان رشته وزنه‌برداری مازندران با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.