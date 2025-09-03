پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در پیامی به مناسبت درگذشت ایرج صغیری گفت: این هنرمند با نیمقرن مجاهدت هنری، نه تنها پاسدار گوهر نمایش ایرانی، بلکه بنیانگذار جریان ماندگار تئاتر بومی بوشهر بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سیدرضا صالحیامیری در پیامی درگذشت استاد ایرج صغیری، نمایشنامهنویس برجسته، کارگردان خلاق و پژوهشگر نامدار جنوب کشور را ثلمهای بزرگ برای جامعۀ فرهنگ و هنر ایران توصیف کرد .
در این پیام آمده است: استاد صغیری، عمر پربرکت خویش را در راه پاسداری از گوهر نمایش ایرانی و بازآفرینی جلوههای فرهنگ بومی جنوب سپری کرد. او با خلق آثار ماندگار و تربیت نسل تازهای از هنرمندان، جایگاهی بیبدیل در ادبیات نمایشی ایران بهویژه بوشهر یافت. نام او که بیش از نیمقرن پیش با اجرای اثر تاریخی ابوذر در حسینیۀ ارشاد و در کنار دکتر علی شریعتی بر صحنۀ تئاتر ایران درخشید، برای همیشه در حافظۀ فرهنگی این سرزمین جاودانه خواهد ماند.
وزیر میراث فرهنگی با تأکید بر اهمیت میراث هنری صغیری، افزود: نمایش ارزشمند قلندرخونه ـ که در اردیبهشتماه سال جاری در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شدـ بههمراه مجموعهای از آثار نمایشی و داستانی آن استاد فرهیخته، گواهی روشن بر عمق نگاه هنری و پیوند پایدار او با ریشههای فرهنگی، آیینها و هویت مردم جنوب کشور است.
صالحیامیری در پایان پیام خود با طلب آمرزش و رحمت الهی برای روح آن هنرمند ماندگار و آرزوی صبر و شکیبایی برای بازماندگان، تأکید کرد: ایرج صغیری نهتنها سرمایهای گرانسنگ برای بوشهر، بلکه بخشی جداییناپذیر از تاریخ تئاتر ایران است.
ایرج صغیری متولد اول آذر ۱۳۲۵ در بوشهر ، بازیگر، کارگردان، نمایشنامهنویس و داستاننویس ایرانی است که به همت تلاشهای وی در عرصه تئاتر برخی او را پدر تئاتر استان میدانند.اغلب او را با نام «قلندرخونه» بعنوان یکی از آثار ماندگار تئاتر ایران میشناسند.
نمایش «قلندرخونه» که در سال ۱۴۰۴ به ثبت ملی در فهرست میراث فرهنگی ناملموس رسید، نمونهای از تلاشهای او برای ماندگار کردن آیینهای بومی در قالب هنر تئاتر است.
صغیری در طول بیش از پنج دهه فعالیت هنری خود، علاوه بر تئاتر، در عرصه داستاننویسی و نقد ادبی نیز فعال بود و آثار متعددی از خود به جای گذاشت.
او با ترکیب هنر نمایشی با آیینهای مذهبی و محلی نظیر سینهزنی و دمامنوازی، سبکی منحصربهفرد و نوآورانه در تئاتر ایران خلق کرد که بسیاری از پژوهشگران آن را «مکتب بوشهر» در تئاتر آیینی میدانند.
این هنرمند فقید به دلیل نقش برجستهاش در احیای سنتها و آیینهای جنوب ایران، در میان همکاران و شاگردان خود به «پدر تئاتر آیینی ایران» شهرت یافت.
درگذشت استاد صغیری ضایعهای جبرانناپذیر برای فرهنگ و هنر ایران به شمار میآید. او که همواره دغدغه حفظ هویت فرهنگی و تقویت هنر مردمی را داشت، سرانجام پس از سالها تلاش و خدمت به هنر ایران، در ۷۸ سالگی چشم از جهان فروبست.