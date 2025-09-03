پخش زنده
دو طرح گردشگری با حضور سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در شهر قم افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، هتل ۳ستاره با سرمایهگذاری دویست و ده میلیارد تومان، در زمینی به مساحت سههزار مترمربع اولین طرحی بود که امروز با حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به بهره برداری رسید.
این هتل دارای چهل اتاق وصد تخت است که برای ۳۰ نفر ایجاد اشتغال کرده و در بلوار امام موسی صدر، میدان شهید نواب صفوی قم قرار دارد.
مجتمع گردشگری شهر شادی قم نیز دیگر طرحی بود که امروز با حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به بهرهبرداری رسید.
این مجتمع با سرمایهگذاری هفتصد و پنجاه میلیارد تومانی، در زمینی به وسعت یازده هزار مترمربع در چهار طبقه ساخته شده است.
با افتتاح این مجتمع برای یکصد و چهل نفر اشتغالزایی شده است.
این مجموعه در بلوار الغدیر، نبش کوچه نوزده قم واقع شده است.