استاندار یزد: مسئولان خصوصا فرمانداران باید با حضور در صحنه به حل مشکلات مردم پرداخته و پشت میز نشین نباشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست فرمانداران استان امروز به میزبانی شهرستان اشکذر و در شرکت فولاد آلیاژی ایران برگزار شد.
بررسی و تبیین آخرین دستورالعملها و بخش نامههای وزارت کشور در خصوص انتخابات و همچنین ارائه گزارش فرمانداران در مورد اقدامات انجام شده برای ساخت نیروگاههای خورشیدی، نهضت عدالت آموزشیف جذب خیرانف نهضت ملی مسکن و آب از مهمترین موضوعات این نشست بود.
استاندار در جمع فرمانداران گفت: همه مسئولان استان بخصوص شما فرمانداران نباید پشت میز نشین باشید، بلکه باید به صورت میدانی برای خدمت به مردم تلاش کنید.
محمدرضا بابایی افزود: موضوع انرژی خورشیدی و ساخت نیروگاههای خورشیدی یکی از اولویتهای استان است تا در شرایط ناترازی برای تامین بخشی از نیاز استان و کشور موثر باشد.
وی بر بهره گیری از ظرفیت خیران در بخشهای مختلف استان تاکید کرد و در موضوع نهضت ملی مسکن نیز از فرمانداران خواست زیرساختهای لازم برای طرحهای مسکن را در زمان لازم تامین کنند تا مشکلی برای واگذاری به متقاضیان نداشته باشند.