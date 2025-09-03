سرمربی تیم ملی فوتسال گفت: برخی بازیکنان ضعیف عمل کرده‌اند و این برای من قابل قبول نیست.

️وحید شمسایی: عملکرد ضعیف برخی بازیکنان قابل قبول نیست

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان درباره آخرین شرایط بازدید کادر فنی تیم ملی از لیگ برتر فوتسال ۱۴۰۴ توضیح داد که به شرح زیر است:

ما ۲۵ نفر اولیه را برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌ها مشخص کرده‌ایم و الان تمرکزمان روی انتخاب لیست نهایی ۱۴ نفره است که به‌زودی اعلام خواهد شد. هفته هشتم لیگ نقطه تعیین‌کننده ماست و همان‌جا باید اسامی نهایی را برای صدور بلیت اعلام کنیم.

مسابقات همبستگی کشور‌های اسلامی برای وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک اهمیت ویژه‌ای دارد. تصمیم برگزارکنندگان این بوده که ۱۰ کشور برتر مسلمان در رنکینگ فیفا در این رویداد شرکت کنند.

در جلسات فنی، هر یک از پنج عضو کادر فنی لیست پیشنهادی خودش را ارائه می‌دهد. بعد از بررسی جمعی، رأی نهایی داده می‌شود. حتی اگر من به‌عنوان سرمربی روی بازیکنی نظر مثبت داشته باشم، اما در رأی‌گیری جمعی تأیید نشود، قطعاً او را کنار می‌گذاریم.

برخی بازیکنان ضعیف عمل کرده‌اند و این برای من قابل قبول نیست. بعضی‌ها هم کمتر از حد انتظار ظاهر شدند، اما هنوز همه چیز تمام نشده است. هفته هشتم لیگ آخرین فرصت بازیکنان است.