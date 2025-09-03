پخش زنده
امام جمعه تکاب گفت: افزایش آگاهی عمومی در مورد تبعات ربا و راههای قانونی مقابله با آن میتواند به پیشگیری از این پدیده مذموم کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امام جمعه تکاب در چهارمین جلسه شورای فرهنگ عمومی که با محوریت مبارزه با ربا خواری در جامعه تشکیل شده بود گفت: افزایش آگاهی عمومی در مورد تبعات رباخواری و راههای قانونی مقابله با آن میتواند به پیشگیری از این پدیده کمک کند
حجت الاسلام مصطفی کوهی افزود: مقابله با رباخواری نیازمند همکاری مشترک تمامی ارکان جامعه، از دولت و نهادهای حقوقی گرفته تا افراد و خانوادهها است.
وی گفت: اگر افراد جامعه از حداقل رفاه برخوردار بوده، برای تأمین مایحتاج ضروری زندگی نیازمند زالو صفتان ربا خوار نباشند، با اندک آگاهی از ربا و آثار مخرب آن، هرگز به این مفسده رو نیاورده، عنان زندگی خود را به دست مشتی سودجوی از خدا بیخبر نمیدهند.
حجت الاسلام کوهی افزود: با اطلاعرسانی و سرمایهگذاری در آموزشهای لازم میتوان از گسترش این پدیده ناخوشایند جلوگیری کرد و به سوی توسعه عادلانهتر قدم برداشت.
فرماندار تکاب نیز در این جلسه گفت: ربا اقتصاد را از ستون قوام بخش اجتماع به یک عامل زوال فرهنگی و تمدنی آن تبدیل میکند.
محمد نیکنام افزود: با راه اندازی صندوقهای قرض الحسنه اسلامی بدون بهره اقشار کمدرآمد بهراحتی از تسهیلات مالی آن استفاده میکنند و گزینههای سالمتری نسبت به رباخواران در جامعه خواهند داشت.
وی گفت: همه افراد جامعه باید با تلاش و همافزایی در مسیر ایجاد یک اقتصاد سالم و پایدار گام بردارند تا ریشه ربا خواری در جامعه خشکیده شود.