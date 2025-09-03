پخش زنده
پاویون ویژه جمهوری اسلامی ایران در رویداد بینالمللی اکسپو بازیهای الکترونیکی عراق (IGEX-۲۰۲۵) جهت بهرهبرداری از ظرفیت و معرفی توانمندیهای صنعت بازی کشور در اختیار این بنیاد قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رویداد با حضور کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (مِنا)، از تاریخ ۱۷ تا ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ (۹ تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵) در شهر بغداد برگزار میشود و جمهوری اسلامی ایران به دعوت رسمی وزارت فرهنگ عراق، در قالب پاویونی اختصاصی به معرفی ظرفیتها و دستاوردهای صنعت بازیسازی کشور خواهد پرداخت.
در پاویون بنیاد ملی بازیهای رایانهای، برنامههایی از جمله معرفی شرکتهای برتر بازیسازی ایرانی، برگزاری جلسات تخصصی B2B، ایجاد بسترهای مشترک آموزشی و زمینهسازی برای حضور مارکتهای ایرانی در بازار عراق پیشبینی شده است.
شرکتهای فعال در حوزه بازیسازی که علاقهمند به حضور در این رویداد بینالمللی هستند، میتوانند از طریق ثبتنام در پلتفرم جامع حمایت و سرمایهگذاری صنعت بازیهای رایانهای (همگرا) آمادگی خود را اعلام کنند.