رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در رده سنی زیر ۲۰ سال با معرفی برترین‌ها در اصفهان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس هیئت والیبال استان اصفهان با بیان اینکه برترین ساحلی بازان والیبال ایران در رده سنی زیر ۲۰ سال در این مسابقات حضور داشتند گفت: این رقابت‌ها با حضور ۱۸ تیم از سراسر کشور به میزبانی استان اصفهان و شهرستان فلاورجان برگزار شد.

علی زمانی در ادامه افزود: هدف اصلی این مسابقات کشف استعداد‌های برتر برای پوشیدن پیراهن تیم ملی و حضور در رقابت‌های بین المللی بود که با حضور مربیان تیم‌های ملی رده‌های پایه شناسایی شدند.

زمانی در ادامه گفت: والیبال ساحلی ایران یکی از قدرت‌های آسیا در رده‌های سنی پایه است و برگزاری این مسابقات می‌تواند مسیر موفقیت‌ها در این رشته را ادامه دار و هموارتر کند.

وی در پایان افزود: در این رقابت‌ها تیم خراسان رضوی بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیم‌های تهران و گلستان هم دوم و سوم شدند.

برترین‌های این مسابقات با دعوت به تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۲۰ سال راهی رقابت‌های قهرمانی جهان خواهند شد.