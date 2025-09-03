به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: طرح تشدید بازرسی ویژه ایام بازگشایی مدارس در استان زنجان آغاز شده و این طرح تا ۱۵ مهر ماه ادامه دارد.

منصوری افزود: این طرح نظارتی با محوریت جلوگیری از گران‌فروشی و مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی در واحد‌های کیف و کفش، پوشاک و لوازم التحریر در سطح استان اجرا می‌شود.

منصوری یادآور شد: این طرح در قالب گشت‌های مشترک با حضور نمایندگان اداره کل صمت، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن با همکاری بسیج اصناف برگزار می‌گردد.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان با اشاره به برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالای پاییزه در استان، گفت: در این نمایشگاه نیز که از تاریخ ۱۴ لغایت ۱۹ شهریور ماه برگزار می‌گردد، بازرسین به صورت مداوم حضور داشته و به هرگونه شکایات مردمی در اسرع وقت رسیدگی می‌کنند.

منصوری با اشاره به مبادی دریافت گزارشات مردمی افزود: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف صنفی مراتب را به صورت تلفنی به شماره ۱۲۴، یا سامانه اینترنتی ۱۲۴.ir و یا از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۰۰۱۲۴ گزارش دهند.