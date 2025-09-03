به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛مدیر منطقه ۸ شهرداری اصفهان با بیان اینکه برای اجرای این طرح‌ها ۲۷ هزار میلیارد ریال هزینه شده گفت: احداث پردیس خانواده محور «شمس الشموس» شامل بوستان و مجموعه فرهنگی در محله شمس آباد است که برای آزادسازی آن پنج هزار و برای ساخت آن، ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه شد.

حسن محمدحسینی افزود: بخش اول خیابان «استاد شهریار» هم پس از ۲۰ سال بلاتکلیفی به سرانجام رسید و افتتاح شد

اجرای خیابان‌سازی شهید خلبان عباس دوران و تعویض آسفالت خیابان شهید خلیفه سلطانی هم از دیگر طرح‌های افتتاحی در منطقه ۸ اصفهان بود.

منطقه هشت با ۳۰۰ هزار نفر جمعیت و ۱۷ محله از پرجمعیت‌ترین مناطق شهر اصفهان به شمار می‌رود.

کلانشهر اصفهان افزون بر ۲ میلیون نفر جمعیت و ۱۵ منطقه شهرداری دارد.