تصاویر شخصیتهای خارجی مورد علاقه کودکان امروز در شرایطی لوازمالتحریرهای ایرانی را تسخیر کرده که قسمت عمدهای از آنها حتی در داخل کشور تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در آستانه سال تحصیلی جدید مراکز عرضه لوازمالتحریر به ارائه محصولات متنوع با رنگ و لعابهای خاص و فانتزی میکنند تا در هیاهو و نشاط دانشآموزان و خانوادهها برای تهیه ملزومات تحصیل و لوازم التحریر، بازار را در دست خویش بگیرند.
نگاهی کوتاه به شخصیت های استفاده شده در لوازم التحریر و دیگر ملزومات تحصیلی دانشآموزان حکایت از جولان و عرض اندام شخصیتها و طرحهای وارداتی دارد.
طرحهای وارداتی و فرهنگ بیگانه در ویترین فروشگاههای لوازمالتحریر با لبخند خود، کودکان ما را جذب میکنند تا اذهان نسل آینده را در سیطره خود درآورند.
هر چند در سالهای اخیر اقدامات فرهنگی مسئولین درخصوص طرحها و نوشت افزارهای ایرانی اسلامی شایسته است اما بازهم جای خالی کیفیت و تنوع در لوازم التحریر وطنی به شدت احساس میشود.
نهادینه شدن فرهنگ استفاده از نوشت افزار و محصولات تحصیلی با نقوش اسلامی و ایرانی در جامعه نیازمند فرهنگسازی است که باید مورد توجه عموم مردم، مسئولان و تولیدکنندگان باشد.