استان اصفهان بزرگترین تولید کنندهی برق خورشیدی در نیروگاههای کوچک و پشت بامی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان گفت: این استان با بیش از چهار هزار نیروگاه خورشیدی خانگی و تجاری کوچک مقیاس، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
محمد مرادی افزود: ظرفیت نیروگاههای خورشیدی کوچک مقیاس استان از ۴۵ مگاوات در سال گذشته به ۸۶ مگاوات در هفته دولت امسال رسیده و این روند توسعه با حمایت صنعت و سرمایهگذاران ادامه دارد.
رئیس گروه توسعه نیروگاهها در صنایع و شهرکهای خورشیدی در سومین همایش توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در صنایع در اصفهان گفت: در مدل حمایتی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، برق تولیدی نیروگاهها محاسبه و همان میزان نیز بصورت خطی به تولیدکننده تضمین داده میشود.
علی قاسمنژاد افزود: برای احداث نیروگاههای تا سه مگاوات، سرمایهگذاران میتوانند بدون ارزیابی زمین اقدام کنند، اما برای ظرفیتهای بالاتر، ارزیابی فنی و مالی و تعیین درجه کیفیت زمین الزامی است و پس از دریافت پروانه، سه استعلام شامل اتصال به شبکه، محیط زیست و زمین باید اخذ تا قرارداد منعقد شود.
وی تاکید کرد: قراردادها در ساتبا مهمترین رکن محسوب میشود، زیرا تمام تسهیلات، تخصیص ارز و تأمین تجهیزات منوط به انعقاد قرارداد است و سرمایهگذاران باید هرچه سریعتر پروانههای خود را به قرارداد تبدیل کنند.
مدیراجرایی همایش هم با اشاره به اینکه یکی از ضرورتهای امروز کشور، تأمین پایدار انرژی و رفع ناترازیهای آب و برق است، گفت: نخستین راهکاربرای رفع ناترازی برق، استفاده صنایع از انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه احداث نیروگاههای خورشیدی در مجاورت واحدهای صنعتی است.
محمد حسن غفوری افزود: بهینهسازی مصرف انرژی و اجرای طرحهای بهرهوری، کاهش هدررفت انرژی و جایگزینی تجهیزات کممصرف میتواند نقش مؤثری در کاهش ناترازی ایفا کند.
وی با اشاره به اینکه راهکاراصلی حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی در حوزه انرژیهای نو است افزود: قطع نکردن برق این واحدها یکی از مشوقها است.
غفوری تأکید کرد: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در بخش صنعت، علاوه بر پایداری تولید و جلوگیری از قطعی برق، گامی مؤثر در حفاظت از محیط زیست و تحقق اهداف توسعه پایدار است.