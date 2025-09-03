به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، والیبال در حدود ۱۲۵ سال پیش در دنیا ابداع شد و اواخر سال ۱۲۹۹ ه. ش به ایران آمد و در گنبدکاووس نیز این رشته ورزشی خیلی زود مورد استقبال جوانان آن روز قرار گرفت.

والیبال در گنبدکاووس حدود ۷۰ سال قدمت دارد و در ابتدا، مسابقات به صورت غیر رسمی و با تجهیزات ساده و در زمین خاکی برگزار می‌شد و با تأسیس هیئت والیبال گنبد در دهه ۱۳۳۰، والیبال به نوعی مقام رسمی پیدا کرد.

اما دوران طلایی والیبال گنبدکاووس دهه ۶۰ بود که نتایج خوبی بدست آورد و برای نخستین بار در لیگ سال ۱۳۶۸-۱۳۶۷ در رقابت‌های جام حذفی قهرمانی کشور با مربی‌گری نوری آزمون در شهر رشت به‌ عنوان تیم برتر به مدال طلا دست یافت و در آن دوره تعدادی از اعضای تیم گنبد کاووس به عضویت تیم ملی درآمدند و دهه ۷۰ و ۸۰ اوج دوران طلای والیبال گنبد بود.

در آن دوران تیم گنبدکاووس با نام نئوپان پای در رقابت‌ها می‌گذاشت و یکی از پرافتخارترین تیم‌های شهرستانی والیبال ایران بود و غیاث‌الدین صحنه، به عنوان یکی از ستارگان این تیم و بهترین دفاع روی تور آسیا در سال ۱۹۹۲، نقش بسیار مهمی در موفقیت‌های نئوپان داشت و ورود چهار بازیکن گنبدی به تیم ملی نوجوانان و کسب مقام قهرمانی آسیا و جهان در سال‌های ۸۵ و ۸۶، موفقیت چشمگیری برای والیبال گنبد درآن و دوران بود.

تیم والیبال گنبد کاووس در این سال‌ها ۲۸ حضور در لیگ برتر با نام‌ها نئوپان، پادیسان، استقلال، هاوش، تعاون، جواهری، شهرداری گنبدکاووس داشته است، اما در این سال‌ها نداشتن حامی مالی قدرتمند همیشه یکی از مشکلات این تیم با سابقه کشور است.

علارغم مشکل مدیریت و نتایج نه چندان رضایت بخش این نماینده گلستان در سال‌های اخیر آنچه که به خوبی به چشم می‌آید حضور پرشور هواداران بی شمار این تیم در سالن المپیک گنبدکاووس است.

هر تیم لیگ برتر که در این سال‌ها برای مسابقات به گنبد کاووس سفر کرده‌اند همیشه از حمایت هواداران این تیم می‌گفتند و از حضور در گنبد با این هواداران پایه و مشتاق دلهره داشتند.

علاوه بر آن حضور چندین بازیکن از این تیم در همه زمان‌ها در تیم‌های ملی ایران در رده‌های مختلف نکته قابل توجه درباره این تیم ریشه دار کشور است.

نام‌های مانند دوجی، کوزه‏ لی، خلیل و مجید آزمون، همتی، فرهاد قائمی آشنا‌ترین بازیکنان گلستانی در تیم‌های ملی برای مردم ایران و گلستان است و آخرین مورد آن حضور دو بازیکن گنبدی در تیم ملی زیر ۲۱ سال جهان درچین است که چند روز گذشته با درخشش گلستانی‌ها تیم ملی با شکست تیم ایتالیا برای دومین بار برسکوی نخست جهان جای گرفت.

والیبال گنبد کاووس ریشه در تاریخ والیبال ایران دارد و در طول تاریخ والیبال ایران همیشه یکی از تغذیه کنندگان اصلی تیم‏‌های ملی بوده است برای ساخت نسل آینده والیبال ایران در همه رده‌های نیاز است از این تیم و مانند این تیم‌ها حمایت شود تا بازیکن سازی همیشه ادامه دارد باشد.