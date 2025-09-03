به گزارش خبرگزاری صداوسیما احمدرضا لاهیجان‌زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست درباره نشست معاونت دریایی و تالاب‌ها درباره مطالعات کارشناسی بر روی تالاب هورالعظیم گفت: پیرو هماهنگی که از سال گذشته بخش مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با کشور عراق داشتند، مقرر شد با همکاری دو کشور، فعالیت‌های پژوهشی برروی تالاب هورالعظیم در کشور ایران که به هورالهویزه در کشور عراق مشهور است، انجام گیرد؛ بازدیدهای مشترکی را انجام دادند. هیأتی از طرف جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته در کشور عراق حضور پیدا کرد و مقدمات این همکاری شکل گرفت و برگرفته از این نشست همکاری، مقرر شد کمیته راهبری در کشور ایران برای هدایت طرح های پژوهشی ایجاد شود و ذیل این کمیته راهبری هم یک کمیته فنی برای بررسی و انتخاب طرح های پژوهشی مشترک و اجرای آن باشد تا بتوانیم با همکاری این دو کشور صورت بگیرد.

لاهیجان‌زاده افزود: جلسه‌ای که امروز با حضور اعضای مختلف کمیته راهبری برگزار شد، نمایندگانی از وزارت امورخارجه در بخش‌های حقوقی، پژوهشی و مرکز مطالعات، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دفاع، سازمان هواشناسی حضور داشتند. این افراد اعضایی بودند که با حضور همکاران ما در سازمان حفاظت محیط‌زیست جلساتی را تشکیل دادند.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها ادامه داد: همچنین برای کمیته فنی نیز صحبت‌هایی مطرح شد و نهایتا عناوین طرح های پیشنهادی ایران و هم عناوین طرح هایی که از طرف کشور عراق مطرح شده بود به طور کارشناسی بررسی و در نهایت تعدادی از طرح ها انتخاب شد. ما این طرح ها را باید با طرف عراقی به مشورت گذاشته تا آنها هم ‌نظرات خودشان را داشته باشند. هدفی که برای این همکاری با کشور عراق دنبال می‌شود، حفظ یکی از مهمترین و باارزش‌ترین زیست‌بوم‌های طبیعی در جهان به نام تالاب هورالعظیم یا هورالهویزه است.

لاهیجان‌زاده درباره آخرین وضعیت تالاب هورالعظیم گفت: متاسفانه بخش عراقی هورالعظیم به دلیل عدم تامین حقآبه و البته خشکسالی که در سال آبی فعلی اتفاق افتاد دچار خشکی عمده شده و در حال حاضر سطح وسیعی از این تالاب خشک است. این خشکی باعث بروز آتش‌سوزی در تالاب شده که اثرات منفی و زیان‌آوری را بر سلامت، بهداشت و محیط‌زیست منطقه سبب شده است.

وی افزود: بسیار تلاش می‌کنیم، وضعیت آب را در بخش ایرانی، با همه شرایطی که بر رودخانه کرخه حاکم است حفظ کنیم. متاسفانه خشکسالی شدید در حوضه آبریز کرخه به وجود آمده و تا به امروز توانسیتم چیزی نزدیک به ۴۰ تا ۴۵ درصد سطح تالاب را آبدار نگه داریم. امیدواریم بتوانیم این میزان آب را به سال آبی جدید و بارندگی‌هایی که بنا بر پیش‌بینی‌ها از اواخر پاییز شروع خواهد شد رسانده و این بخش از تالاب را حفظ کنیم.