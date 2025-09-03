پخش زنده
طرح تولید مفتول مسی با ظرفیت ۶ هزار تن در گروه صنعتی ایرانترانسفوی زنجان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ طرح تولید مفتول مسی به روش ریختهگری عمودی به بهره برداری رسید.
اجرای این طرح با هزینه کرد ۵۳ میلیارد تومان با ظرفیت ۶ هزار تن تولید مفتول مسی در سال، نیاز مجموعه گروه ایران ترانسفو را تامین میکند.
همچنین نخستین ایستگاه شارژ خودروی برقی در زنجان با حضور مسئولان استانی در جوار شرکت ایران ترانسفو واقع در کیلومتر چهار جاده ترانزیت زنجان - تهران افتتاح شد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفو در آیین افتتاح این ایستگاه گفت: ایستگاه شارژ خودروی برقی در راستای اجرای مسئولیتهای اجتماعی اجرا شده است و راه اندازی آن یکی از عوامل مهم توسعه زیرساختی خودروهای برقی به شمار میرود.
این ایستگاهها از نوع شارژ سریع (فست شارژ) با توان ۱۲۰ کیلووات هستند که در حال حاضر پرتوانترین شارژرهای موجود در کشور محسوب میشوند.
تیموری یادآور شد: این قابلیت امکان شارژ کامل باتری خودروهای برقی را در کمتر از یک ساعت فراهم میآورد که هم برای شهروندان استان زنجان و هم برای مسافرانی که مسیرهای مختلف را طی میکنند، بسیار حائز اهمیت است.
گروه صنعتی ایرانترانسفو علاوه بر اینکه یک ترانسساز موفق در منطقه غرب آسیا محسوب میشود، سهم قابل توجهی نیز در توسعه صادرات کالاهای پیچیده و صنایع ساختمحور ایفا کرده است.