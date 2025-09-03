اسکاتلند، در شمال انگلیس، سال هاست به پایتخت مرگ ناشی ازمصرف مواد مخدر در اروپا مبدل شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه دیلی میل با درج این خبر افزود: مردم شهر گلاسگو در شمال انگلیس می‌گویند به علت فراوانی معتادان، محلاتی از این شهر قابل تردد نیست و در همه جا، معتادان به مصرف مواد مخدر مشغولند.

به نوشته دیلی میل، مردم شهر‌های اسکاتلند، از جمله شهر گلاسگو می‌گویند از بوی اداری که در بخش‌هایی از معابر این شهر‌ها به مشام می‌رسد، ترجیح می‌دهند از این مناطق دوری کنند. به گفته این اهالی، در زمان‌هایی که هوا تاریک می‌شود، افراد قادر نیستند به تنهایی، در کوچه و خیابان ظاهر شوند و در روز روشن نیز به علت فراوانی کیسه‌های حاوی مواد مخدر و سرنگ‌های آلوده‌ای که معتادان از آن‌ها استفاده کرده‌اند، باید مراقب راه رفتن در شهر گلاسگو بود.

به نوشته این روزنامه، در اغلب خیابان‌های شهر گلاسگو، آثار ادرار و نیز مدفوع معتادان و بزهکاران دیده می‌شود و بوی ناشی از آن ها، شهروندان را کلافه کرده است.

روزنامه دیلی میل نوشت آثار مصرف مواد مخدر، در دیگر شهر‌های اسکالتند، همچون "دندی" (Dundee) نیز دیده می‌شود. به نوشته این روزنامه، اسکاتلند برای هفتمین سال پیاپی، امسال نیز به عنوان پایتخت مرگ ناشی از مصرف مواد مخدر معرفی شده است.

دیلی میل نوشت اکنون از هر یک میلیون جمعیت اسکاتلند، ۱۹۱ نفر به علت مصرف مواد مخدر جان می‌سپارند که بیش‌ترین نسبت در قاره اروپاست. مرکز " داده‌های ملی اسکاتلند" (National Records of Scotland) گزارش داده است پارسال، یک هزار و ۱۷ نفر در این منطقه، به علت مصرف مواد مخدر جان باختند.