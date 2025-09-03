با اعلام نتایج آزمون سراسری، بیش از ۱۰ هزار داوطلب قمی ورود به دانشگاه‌ها در تکاپوی انتخاب رشته هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، رئیس اداره امور تربیتی آموزش و پرورش قم گفت: بیش از ۱۳ هزار داوطلب قمی در آزمون سراسری امسال شرکت کردند که بیش از ۸۰ درصد آنها مجاز به انتخاب رشته شده‌اند.

روح‌الله امینی با اشاره به راه‌اندازی پایگاه‌های انتخاب رشته در قم ادامه داد: هدف از ایجاد این مراکز، ارائه خدمات مشاوره تخصصی با تعرفه دولتی و توسط کارشناسان خبره است.

امینی تأکید کرد: انتخاب رشته باید بر اساس شناخت علاقه، توانایی فردی و شرایط بازار کار انجام شود و خانواده‌ها از مراجعه به مراکز غیرمجاز خودداری کنند.

رئیس اداره امور تربیتی آموزش و پرورش قم گفت: فرآیند انتخاب رشته تا یک هفته آینده ادامه دارد و داوطلبان باید با دقت و مشورت، اولویت‌های خود را مشخص کنند.