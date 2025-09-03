پخش زنده
وزارت جهاد کشاورزی با بهرهگیری از روشهای نوین، توسعه تعاونیها و صنایع پس از تولید، پایداری تولید و امنیت غذایی را دنبال میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی در مراسم تکریم و معارفه روسای جهاد کشاورزی فارس گفت: بحران آب جدیترین تهدید برای کشاورزی کشور است و تنها راه برونرفت از آن، استفاده از فناوری و روشهای نوین کشاورزی است.
نیازی افزود: تقویت تعاونیهای تولید، توسعه نظامهای بهرهبرداری و یکجا زراعی از برنامههای اصلی این وزارتخانه است و با مدیریت مزرعه میتوان امنیت چرخه تولید را تضمین کرد.
او با بیان این که ۸۰ درصد ارزش افزوده محصولات کشاورزی در چرخه پس از تولید ایجاد میشود، تصریح کرد: باید با حمایت از صنعتگران، خامفروشی را کاهش دهیم و به سمت توسعه صنایع بستهبندی، سورتینگ، انبارداری و نگهداری در سردخانه حرکت کنیم.
معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به جایگاه ویژه استان فارس در این بخش گفت: فارس با تولید ۱۱ درصد محصولات کشاورزی کشور سهم مهمی در تأمین نیاز ملی دارد و اعتبار ویژهای از سوی وزارتخانه برای توسعه بخش آب و خاک این استان اختصاص یافته است.