معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت:۸ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های درآمدزا در روستا‌ها اختصاص داده‌ایم و هر روستا که در این زمینه پیشتاز باشد به آن روستا اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، علی قربانی در همایش دهیاران منتخب گلستان گفت:نظارت‌ها را باید تقویت کرد تا در تمام بخش‌ها پیشرفت کنیم.

وی ادامه داد:امروزه ماندگاری جمعیت در روستاها، به تقویت بخش اقتصادی و ایجاد اشتغال بستگی دارد.

قربانی افزود: گلستان قابلیت‌های فراوان دارد و در این زمینه کار‌های خوبی انجام شده است.

او تاکید کرد: برنامه محور بودن می‌تواند ما را به توسعه برساند.

استاندار گلستان هم در این همایش گفت: اگر دهیاران بتوانند از ظرفیت‌های مدیران استفاده کنند قطعا موفق می‌شوند.

علی اصغر طهماسبی با بیان اینکه در هزار روستا دهیاران در خط مقدم جنگ اقتصادی امروز هستند افزود: باید از ظرفیت‌های بالقوه روستا‌ها به تناسب استفاده کرد و به سمت برند سازی و پیشرفت روستا رفت.