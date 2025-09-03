حاجیه خانم گلچمن زاهدی، مادر شهید حمید آقاجانی، پس از سال‌ها صبر و بردباری، در ۹۵ سالگی دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حاجیه خانم گلچمن زاهدی، مادر شهید والامقام حمید آقاجانی از قائم‌شهر، پس از سال‌ها صبر و بردباری، در سن ۹۵ سالگی دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

مراسم تشییع پیکر این مادر فداکار ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۱۳ شهریور از درب منزل واقع در روستای خطیرکلا، کوچه شهیدان آقاجانی، به سمت گلزار شهدای روستا برگزار خواهد شد.

شهید حمید آقاجانی، فرزند قربانعلی، متولد سال ۱۳۴۶ در روستای خطیرکلا قائم‌شهر بود که در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵ در منطقه شلمچه به فیض شهادت نائل آمد.