

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در مراسمی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرشید فرخ نژاد مدیرعامل بانک ملت و موسسه کمک به توسعه هنر از فرهنگ کارت، کارت اعتباری اهالی هنر و رسانه رونمایی شد.

در این رویداد مقرر شد دارندگان این کارت از کلیه خدمات بانکی بانک ملت برخوردار شوند.طبق گفته مسئولان این بانک برای دارندگان این کارت طرحی به نام BMPL وجود دارد که قادرند در سایت های مورد قرارداد با بانک ملت خرید انجام دهند که حدود ۲ همت بودجه برای معرفی شدگان به بانک در نظر گرفته شده که طی ۴ قسط به حساب این کارت واریز خواهد شد.

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد در حاشیه این مراسم ضمن خرسندی از رونمایی فرهنگ کارت گفت: با همکاری بانک ملت حدود ۱۰۰ هزار نفر می توانند این کارت با اعتبار ۱۵ میلیون تومان برای خرید فرهنگی را دارا باشند و با توجه به آماری که از اهالی فرهنگ و رسانه در صندوق اعتباری هنر داریم یک ظرفیت اماده ای برای ارائه به این بانک وجود دارد.

فرخ نژاد مدیر عامل بانک ملت هم عنوان کرد که طبق توافقات انجام شده با وزارت ارشاد قرار است از هفته ی آینده روند ثبت نام متقاضیان این کارت شروع شود.

در مراحل بعدی این فرآیند دانشجویان دانشگاه های مختلف هم تحت پوشش این کارت قرار خواهند گرفت.