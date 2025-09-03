مهروز ساعی، سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان شد
جلسه کمیته فنی فدراسیون تکواندو امروز با حضور اعضای جدید تشکیل و سرمربی تیم ملی بانوان معرفی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو، مرتضی کریمی، یوسف کرمی، مریم آذرمهر، حمید باقی نژاد و وحید خسروشاهی به عنوان اعضای جدید کمیته فنی انتخاب و معرفی شدند.
نخستین جلسه کمیته فنی با اعضای جدید عصر امروز برگزار شد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مختلف، به دلیل فاصله اندک دو رویداد مهم قهرمانی جهان و بازیهای کشورهای اسلامی و اعزام دو تیم مختلف به رویدادهای فوق، مقرر شد؛ سجاد مردانی و اسماعیل اسماعیل پور در گروه مردان و آزاده یاسایی و پریا پورنعمت در گروه دختران به کادر فنی تیمهای ملی اضافه شوند. این مربیان در زمان اعزام تیم های ملی به مسابقات قهرمانی جهان، تمرینات ملی پوشان اعزامی به بازیهای کشورهای اسلامی را برعهده خواهند داشت.
در جلسه فوق در خصوص کادر فنی تیم ملی بانوان نیز صحبتهایی مطرح شد. مریم آذرمهر در این باره توضیحاتی ارائه کرد و گفت که به دلیل اهمیت مسابقات جهانی و بازیهای کشورهای اسلامی تغییر کادر فنی به صلاح نیست که پس از تایید سایر اعضا مقرر شد؛ مهروز ساعی به عنوان سرمربی تیم ملی کار خود را پیگیری کند. نیلوفر صفریان و شیما خلیل ارجمندی همکاران وی در این رقابتها خواهند بود.
رقابتهای قهرمانی جهان دوم تا هشتم آبان به میزبانی چین برگزار خواهد شد. بازیهای کشورهای اسلامی نیز ۱۶ تا ۳۰ آبان در عربستان و شهر ریاض برگزار می شود.