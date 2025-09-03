استاندار کردستان گفت: در برنامه‌های هفته دفاع مقدس، باید روحیه بالای مردم، حس وطن‌دوستی آنان و رشادت و آمادگی نظامی نیرو‌های مسلح در جنگ ۱۲ روزه برجسته شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در آستانه هفته دفاع مقدس، جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار، نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت در استانداری کردستان برگزار شد.

استاندار کردستان در این جلسه بااشاره به رشادت‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس و نقش آن در جنگ ۱۲ روزه بر لزوم زنده نگه داشتن ایثارگری ها تاکید کرد.

لهونی خواستار برجسته شدن رشادت ، روحیه بالا و حس وطن‌دوستی مردم و آمادگی نیروهای مسلح در جنگ ۱۲ روزه در برنامه ها شد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت کردستان هم با بیان اینکه، شعار محوری امسال دوران دفاع مقدس "ما فاتحان قله‌ایم" است، از تشکیل ۱۰ کمیته بزرگداشت هفته دفاع مقدس در کردستان خبر داد.

سرهنگ کلوندی با اعلام برنامه های هفته دفاع مقدس و میزبانی از پیکر شهدای گمنام در این هفته از مستندسازی جنگ ۱۲ روزه در استان خبر داد.

وی افزود: پنج نقطه کردستان مورد هدف متجاوز صهیونی قرار گرفت و تمامی اقدامات استان در دفاع مقدس ۱۲ روزه قابل جمع‌آوری و گنجاندن در این مستند است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت کردستان همچنین عنوان کرد: ۶ آذر امسال پیکر یک شهید گمنام، در دیواندره تشییع و تدفین می‌شود.