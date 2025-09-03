رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از کمک ۲ هزار و ۲۵۷ هزار میلیارد تومانی مردم به کمیته امداد در ۵ ماهه نخست امسال خبر داد.

کمک ۲ هزار و ۲۵۷ هزار میلیارد تومانی مردم به کمیته امداد امام خمینی (ره)

کمک ۲ هزار و ۲۵۷ هزار میلیارد تومانی مردم به کمیته امداد امام خمینی (ره)

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سید مرتضی بختیاری در نشست با خیرین و نیکوکاران شرق گلستان در گنبدکاووس گفت: ۲ میلیون و ۳۳۷ هزار و ۳۹۳ خانوار با جمعیت ۴ میلیون و ۸۳۲ هزار و ۸۰۵ نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند.

او افزود: از این تعداد یک میلیون و ۶۲۲ هزار و ۲۷۶ نفر سالمند معادل ۳۴ درصد سالمند کشور و حدود ۸۹ هزار سالمند بالای ۹۰ سال نیز مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند.

بختیاری گفت: در ۵ ماهه نخست امسال مردم ۲ هزار و ۲۵۷ میلیارد تومان به کمیته امداد امام خمینی ره کمک کرده‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰درصد افزایش داشته است.

بختیاری در ادامه افزود:۵۷ درصد زنان سرپرست خانوار معادل یک میلیون و ۳۴۷ هزار نفر مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) تصریح کرد: اولویت اول این نهاد مقدس ایجاد شغل برای مددجویان تحت پوشش است و خیران می‌تواند با همکاری و حمایت برای خودکفایی به کمک کمیته امداد امام خمینی (ره) بشتابند.

او خاطرنشان کرد: در سال گذشته با اعتبار ۲۶ هزار میلیارد تومان برای ۲۴۰ هزار نفر شغل ایجاد کرده‌ایم و همچنین در سال قبل برای ۶۲ هزار دختر تحت پوشش، جهیزیه تهیه شده و امسال قصد داریم هیچ دختری در نوبت جهیزیه ازدواج نماند.

بختیاری گفت: ۸۳ هزار خانوار صعب العلاج تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند.

وی با اشاره به ۸ هزار مرکز نیکوکاری مجوز دار در کشور که به نیارمندان محلات کمک می‌کنند افزود: بالای ۱۷ همت از کمک‌های مردمی از طریق مراکز نیکوکاری انجام شده است.

بختیاری تصریح کرد:کمیته امداد امام خمینی (ره) با ۷۰ دستگاه دولتی به صورت وب سرویس ارتباط دارد و اکنون کمک‌های مردمی بیشتر به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.