به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ اعضای کمیسیون قضایی کشور که برای بررسی رویه‌های مختلف مرزنشینی به مرز تمرچین سفر کردند با حضور در این مرز از نزدیک با مرزنشینان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

محمدی معاون سازمان بازرسی کشور و رئیس کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قانون ساماندهی رویه‌های مرزنشینی در مجلس در حال اصلاح است و دولت قرار است لایحه اصلاح آن را به مجلس ارائه کند و در این سفر از نزدیک این فرآیند مورد بررسی این کمسیون قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: رویکرد حمایتی به مرزنشینی باید اصلاح گردد و در سقف رویه‌های واردات کالا از سوی مرزنشینان باید تغییراتی صورت بگیرد و این ظرفیت باید برای مرزنشینان صورت پذیرد تا این مرزنشینان از رویکرد‌ها و رویه‌های قانونی این رویکرد به خوبی استفاده کنند.

محمدی گفت: طی طرح فعلی مرزنشینان به عنوان کارگران حمل کالا عمل میکنند و مزد حداقلی برای جابجایی این کالا‌ها دریافت میکنند که اصلاحیه این قانون این اجازه را به مرزنشینان خواهد داد تا ضمانت اجرا‌ها و فرآیند‌هایی تعریف شود تا مرزنشینان رغبت خریداری کالا و رویه‌ها مختصرتر و به نفع مرزنشینان باشد و از این فرصت به خوبی استفاده کنند.

به گفته خسروپور فرماندار پیرانشهر در حال حاضر۳۲ هزار خانوار جهت استفاده از قانون کوله بری در سطح شهرستان پیرانشهر شناسایی شده است که هرخانوار ۷۲۰۰ دلار در این رویه کالا وارد میکند که حداقل سود را برای مرزنشینان دارد.

مدیرکل تعزیرات استان نیز در این سفر گفت: تعزیرات حکومتی به عنوان عضوی از شورای قضایی و شورای اداری استان در کنار کمسیون حقوقی و قضایی مجلس از طرح‌های جایگزین حمایت میکند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گفت: مسیر اصلاح قوانین باید به نحوی باشد تا راه برای سواستفاده‌ها بسته و مسیر مورد نظر در این راستا تسهیل گردد.

وی گفت:سال قبل پرونده‌های سنگینی از سوی تعزایرات حکومتی استان تشکیل شد و جریمه‌هایی بالغ بر ۲۲۰۰میلیارد تومان اعمال شد که با اعمال جریمه‌های مالیاتی و برخورد با این موضوع ۱۵۶میلیارد تومان به چرخه عواید مرزنشینی بازگشت داده شده است.