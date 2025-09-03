به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی درنشست تخصصی بررسی ظرفیت‌های تجاری و صادراتی استان درحوزه طلا و جواهر که باحضور اعضای اتاق‌های بازرگانی ارومیه و ترکیه واربیل عراق برگزار شد افزود:این استان درتولید طلا رتبه برتری درکشور دارد ومقادیر زیادی طلا سالیانه دراین منطقه تولید می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های توسعه‌ای در استان اجرا می‌شود گفت:برنامه‌های فرهنگی و اقتصادی درکنار سرمایه‌گذاری درمناطق مختلف استان پیگیری می‌شود.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه بااعتمادبه همه مسئولان وفعالان اقتصادی می‌توان بیشتر امور رابه آنان تفویض اختیار کرد افزود:گسترش همکاری با کشور‌های همسایه موردتاکید رئیس جمهور بوده ودرصدد فعال سازی بازارچه‌های ساری سو ودوگذرگاه باکشور ترکیه هستیم.

دراین نشست تفاهم‌نامه مشترکی بین اتاق اصناف وان وارومیه درزمینه توسعه فعالیت‌های تجاری وصنفی بخصوص درزمینه طلا و جواهر منعقد شد.

همچنین دراین نشست بااهدای لوح وتندیس ازپیشکسوتان صنف طلا و جواهر آذربایجان غربی قدردانی شد.