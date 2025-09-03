

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کامرانی فر در برنامه پرسمان صدا و سیما افزود: مرکز مهارت‌های پیشرفته در خراسان جنوبی در حال احداث است تا رشته‌های جدید و مورد نیاز جامعه راه‌اندازی یا توسعه یابد.

وی گفت: در حوزه مهارت‌آموزی، امسال سیاست اصلی استان بر مشارکت‌محوری و تقاضامحوری است که در همین خصوص از ابتدای امسال ۵۰۰ حرفه آموزش داده شده است.



مدیر کل فنی و حرفه ای استان با اشاره به اینکه مسابقات ملی مهارت دریچه‌ای به سوی نخبگی و آینده روشن است افزود: خراسان جنوبی در مسابقات ملی مهارت نیز حضوری فعال دارد.