به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر آموزش و پرورش دهدشت از آغاز فرایند توزیع کتب درسی سال تحصیلی جدید در مدارس این منطقه خبر داد.

سید علی بینا پورجعفری در حاشیه توزیع کتب درسی در دبیرستان شبانه روزی بنت الهدی دهدشت گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی، روند تحویل کتب درسی دانش‌آموزان در مدارس منطقه دهدشت آغاز شده و براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده تا یک هفته آینده توزیع کتاب بین مدارس و دانش اموزان به پایان می‌رسد.

پور جعفری افزود: در این برنامه در مجموع بیش از ۲۰۰ هزار جلد کتاب درسی برای دانش‌آموزان سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم منطقه دهدشت تأمین شده و توزیع می‌شود.

وی ادامه داد: دانش‌آموزانی که در سامانه کتب درسی آموزش و پرورش ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند از هفته آینده با مراجعه به مدارس محل تحصیل خود، کتاب‌ها را دریافت کنند.

مدیر آموزش و پرورش دهدشت جمعیت دانش آموزی مدارس این منطقه در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را حدود ۲۳ هزار نفر در هر سه مقطع تحصیلی اعلام کرد و ادامه داد: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده در خصوص تامین کتب درسی در این منطقه هیچ‌گونه نگرانی بابت کمبود کتاب در سال تحصیلی جدید وجود ندارد.

پورجعفری بر همکاری مدیران، معلمان و عوامل اجرایی مدارس در خصوص توزیع کتب درسی تاکید کرد و گفت: تلاش شده است کتاب‌ها به موقع به دست دانش‌آموزان برسد تا سال تحصیلی جدید بدون دغدغه آغاز شود.