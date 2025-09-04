پخش زنده
امروز: -
نخستین بار در کشور کشت وسیع گیاه شورپسند “سالیکورنیا” یا همان مارچوبه دریایی در استان زنجان به ثمر نشست .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نخستین بار در کشور کشت وسیع گیاه شورپسند “سالیکورنیا” یا همان مارچوبه دریایی در استان زنجان به ثمر نشست .
۴۲ درصد زمینهای کشاورزی کشور، شوره زار هستند و سالیکورنیا، گیاه بومی شورپسند که خاصیت دارویی داشته و از آن به نمک سبز هم یاد می شود .
سالیکورنیا، گیاهی کم توقع با مزایای فراوان، میتواند به عنوان روغن خوراکی، علوفه دام و راهکاری برای استفاده از آبهای غیرقابل استفاده، در خاکهای نامرغوب کشت شود.
ساقههای این گیاه مصرف خوراکی برای انسان و دام دارد، بذر آن سرشار از روغن است و روغن به دست آمده از دانههای سالیکورنیا شامل ترکیبهای بیوشیمیایی (پروتئین، چربی و غیره)، محتویات معدنی (سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، فسفر، آهن، روی و مس)، ترکیب اسید آمینه و غنی از بتاکاروتن است.