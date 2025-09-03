پخش زنده
غلامعلی حدادعادل با اشاره به جایگاه افشین علا گفت: اشعار او در بزنگاههای اجتماعی و سیاسی همچون یک رسانه عمل میکند و بیدرنگ حرف دل مردم را بازتاب میدهد.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: مهمترین ویژگی شعر افشین علا سرعت و حضور بهموقع در عرصههای اجتماعی است او در بزنگاهها حداکثر ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت شعری میسراید که در رسانهها منتشر میشود. این اشعار همچون یک رسانه، بازتابدهنده دغدغهها و احساسات مردم در قبال رویدادهای داخلی و خارجی است.
آقای حداد عادل افزود: شعر آقای افشین علا با زبان امروزی و در عین حال وفادار به سنت هزار ساله شعر فارسی است که هم از نظر لفظی و موسیقایی سالم و محکم است و هم از نظر محتوایی، ریشه در ارزشهای آیینی و معنوی دارد.
وی افزود: بخش مهمی از کارنامه این شاعر سرودن برای کودکان است؛ امری که کمتر شاعری با این جایگاه بدان توجه دارد و نشاندهنده روحیه خانوادگی و پیوند عمیق او با خانواده است.
مریم حامدی گزارش میدهد: