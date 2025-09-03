تبریز، میزبان مسابقات دستجات آزاد اسکیت اینلاین هاکی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات دستجات آزاد اسکیت اینلاین هاکی گرامیداشت جام شهدای ورزشکار به میزبانی مجموعه ورزشی سایمان در تبریز برگزار می‌شود.

در این رقابت‌ها، هاکی‌بازان در رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان در بخش پسران به رقابت خواهند پرداخت.

مسابقات در رده سنی نونهالان پنجشنبه ۱۳ شهریور آغاز می شود و جمعه ۱۴ شهریور با معرفی تیم‌های برتر در رده سنی نوجوانان به پایان می‌رسد.