تبریز، میزبان مسابقات دستجات آزاد اسکیت اینلاین هاکی
مسابقات دستجات آزاد اسکیت اینلاین هاکی گرامیداشت جام شهدای ورزشکار از فردا در تبریز برگزار میشود.
، مسابقات دستجات آزاد اسکیت اینلاین هاکی گرامیداشت جام شهدای ورزشکار به میزبانی مجموعه ورزشی سایمان در تبریز برگزار میشود.
در این رقابتها، هاکیبازان در ردههای سنی نونهالان و نوجوانان در بخش پسران به رقابت خواهند پرداخت.
مسابقات در رده سنی نونهالان پنجشنبه ۱۳ شهریور آغاز می شود و جمعه ۱۴ شهریور با معرفی تیمهای برتر در رده سنی نوجوانان به پایان میرسد.