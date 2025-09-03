معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد: ساعت کاری دستگاه‌های دولتی تا پایان شهریورماه ۶ تا ۱۳ بوده و روز پنجشنبه هم تعطیل است.

محمدعلی شاه حسینی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد گفت: ساعت کار دستگاه‌های دولتی، عمومی، شهرک ها، بانک‌ها و هر آنچه عنوان دولت تلقی می‌شود از ساعت ۶ تا ۱۳ خواهد بود و پنجشنبه‌ها نیز تا پایان شهریور تعطیل است.

وی افزود: درباره ساعت کار و تعطیلی پنجشنبه‌ها در مهرماه و نیمه دوم سال هم منتظر مصوبه دولت خواهیم بود و اگر تفویض اختیار به استانداران صورت گیرد درباره این مسائل تصمیم گیری خواهد شد.