به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های دستجات آزاد اسکیت سرعت در بخش پسران و دختران از فردا (۱۳ شهریور) به میزبانی آکادمی ملی اسکیت آزادی آغاز می‌شود.

این ورزشکاران در ۲ روز، در رده‌های سنی خردسالان و نونهالان با یکدیگر رقابت خواهند کرد تا در پایان نفرات برتر این رویداد مشخص شوند.

ورزشکاران شرکت کننده، در مواد ۱۰۰ و ۲۰۰ متر و در پیست TRACK با هم به رقابت می‌پردازند.