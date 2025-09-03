آغاز مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت از فردا
رقابتهای دستجات آزاد اسکیت سرعت در رده سنی خردسالان و نونهالان از فردا آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای دستجات آزاد اسکیت سرعت در بخش پسران و دختران از فردا (۱۳ شهریور) به میزبانی آکادمی ملی اسکیت آزادی آغاز میشود.
این ورزشکاران در ۲ روز، در ردههای سنی خردسالان و نونهالان با یکدیگر رقابت خواهند کرد تا در پایان نفرات برتر این رویداد مشخص شوند.
ورزشکاران شرکت کننده، در مواد ۱۰۰ و ۲۰۰ متر و در پیست TRACK با هم به رقابت میپردازند.