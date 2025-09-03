اتصال همه مشاوران املاک لرستان به سامانه «کاتب»
معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد گفت: استان لرستان به عنوان نخستین استان کشور توانست ۱۰۰ درصد مشاوران املاک دارای مجوز خود را به سامانه کاتب متصل کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اعلام این خبر که استان لرستان به عنوان نخستین استان کشور توانست ۱۰۰ درصد مشاوران املاک دارای مجوز خود را به سامانههای ثبت الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متصل کند، گفت: هم اکنون ۲ هزار و ۴۹۳ مشاور املاک دارای مجوز در استان لرستان فعالیت میکنند که همگی آنان به سامانه سازمان ثبت متصل شدهاند.
سید صادق سعادتیان تصریح کرد: از این پس همه معاملات ملکی در این استان صرفاً از طریق درگاههای رسمی و به شکل الکترونیکی ثبت خواهد شد.
سعادتیان افزود: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، همه مشاوران املاک مکلف هستند معاملات ملکی را در سامانههای ثبت رسمی درج کنند. این اقدام موجب ارتقای شفافیت در بازار مسکن، کاهش دعاوی ملکی، جلوگیری از جعل و کلاهبرداری و همچنین افزایش اعتماد عمومی در معاملات خواهد شد.
وی ضمن قدردانی از حمایتهای مجموعه قضایی استان لرستان، بهویژه رئیس کل دادگستری و مدیران دستگاههای مرتبط، خاطرنشان کرد: همکاری و همافزایی نهادهای قضایی و اجرایی نقش اساسی در تحقق کامل این طرح در لرستان داشته است.
گفتنی است اتصال مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیکی بخشی از برنامه ملی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مسیر تحقق عدالت الکترونیک و ساماندهی معاملات ملکی بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.