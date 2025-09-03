به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان بسیج اساتید کشور گفت: ۲۲ کمیته تخصصی برای کمک به ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی از ۲ سال پیش در سازمان بسیج اساتید تشکیل شده که کمیته تحول در علوم انسانی از مهم‌ ترین آنها است.

محمدرضا مردانی امروز در نخستین نشست شبکه تخصصی تحول در علوم انسانی سازمان بسیج اساتید کشور در مشهد افزود: علوم انسانی موجود در کشور ما برخاسته از خاستگاه غربی است و متناسب با فرهنگ و جامعه اسلامی ـ ایرانی طراحی نشده است.

وی بیان کرد: این علوم نه‌ تنها در پاسخگویی به نیازهای جامعه اسلامی ناتوان بوده، که در برخی موارد با مبانی فرهنگی و معرفتی ما در تعارض قرار گرفته است.

به گفته وی، به همین دلیل بزرگان، اندیشمندان و رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت تحول، بومی‌ سازی و اسلامی‌ سازی علوم انسانی تأکید کرده‌ اند.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور اظهار کرد: در سال‌ های اخیر اقدامات مؤثری همچون تدوین متون بومی، اصلاح قوانین و مقررات آموزشی، خط‌مشی‌ گذاری جدید در حوزه‌ های علمی و تلاش برای تربیت استادان متعهد صورت گرفته است.

وی افزود: با این حال تحقق واقعی تحول بدون مشارکت فعال استادان ممکن نیست. استادان رکن اصلی این تحول هستند و با هم‌ افزایی، شبکه‌ سازی و ایجاد هسته‌ های تخصصی می‌ توانند مسیر این حرکت را تسریع کنند.

مردانی با اشاره به شبکه ۳۳ هزار نفری اساتید بسیجی در دانشگاه‌ های کشور گفت: این ظرفیت عظیم علمی باید در خدمت تحول قرار گیرد. هدف اصلی ما ایجاد یک شبکه ملی فراگیر از استادان متخصص و متعهد علوم انسانی است تا با بسترسازی، فرهنگ‌ سازی و تسهیل‌ گری نقش مستقیم در تحقق تدریجی تحول ایفا کنند.

وی ادامه داد: این حرکت محدود به استادان بسیجی نیست و همه استادان علاقه‌ مند، چه بسیجی و چه غیربسیجی می‌ توانند در این جریان بزرگ ملی مشارکت کنند.

نشست شبکه تخصصی تحول در علوم انسانی سازمان بسیج اساتید کشور به مدت سه روز در مشهد ادامه دارد.