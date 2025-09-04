به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، چهارمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ناشنوایان از روز پنجم شهریور به میزبانی تهران آغاز شده و تا ۱۵ شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

این مرحله از اردوی ملی پوشان جهت آمادگی حضور در بیست و پنجمین دوره المپیک تابستانی ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو ژاپن در حال برگزاری است.

بیست و پنجمین دوره المپیک تابستانی ناشنوایان ۲۰۲۵ طی روز‌های ۲۴ آبان تا ششم آذرماه امسال به میزبانی ژاپن و در شهر توکیو این کشور برگزار می‌شود.