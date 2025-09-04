پخش زنده
میلاد محمدی فوتبالیست کردستانی به دور جدید اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال ناشنوایان کشور فراخوانده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، چهارمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ناشنوایان از روز پنجم شهریور به میزبانی تهران آغاز شده و تا ۱۵ شهریور ماه ادامه خواهد داشت.
این مرحله از اردوی ملی پوشان جهت آمادگی حضور در بیست و پنجمین دوره المپیک تابستانی ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو ژاپن در حال برگزاری است.
بیست و پنجمین دوره المپیک تابستانی ناشنوایان ۲۰۲۵ طی روزهای ۲۴ آبان تا ششم آذرماه امسال به میزبانی ژاپن و در شهر توکیو این کشور برگزار میشود.