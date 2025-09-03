پخش زنده
استاندار ایلام با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: رشادتهای مردم در دفاع از میهن اسلامی بایستی به شیوهای هنرمندانه به نسل جوان منتقل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ استاندار ایلام در نشست شورای حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاعمقدس با اشاره به حماسهآفرینی مردم استان در دوران دفاعمقدس اظهار کرد: استان ایلام قدمگاه ۱۲ هزار شهید است که با رشادت از کشورمان دفاع کردند.
وی افزود: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نقش پر رنگ رهبر معظم انقلاب، انسجام مردم و حضور باصلابت نیروهای نظامی، ضربه سنگینی بر اسراییل وارد کرد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاعمقدس استان نیز در این نشست به بیان برنامههای هفته دفاعمقدس پرداخت و گفت: تاکنون ۲۰۰ عنوان برنامه از ادارات مختلف دریافت کردهایم.