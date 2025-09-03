رئیس اداره برنامه ریزی روش‌های فروش سایپا از آغاز طرح فروش محصولات این گروه خودروسازی برای متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و جایگزینی خودرو‌های فرسوده از یکشنبه ۱۶ شهریور ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، رضا صمیمی گفت: طرح پیش‌فروش محصولات سایپا از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۶ شهریورماه آغاز می‌شود و تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.

وی افزود: در این طرح فروش، خودرو‌های ساینا S با استاندارد ۸۵گانه و مجهز به سیستم SBR برای متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و جایگزینی خودرو‌های فرسوده عرضه می‌شود. همچنین، ساینا GX-L دوگانه‌سوز و کوییک GX-L مجهز به ترمز ESC و SBR صرفاً برای متقاضیان عادی (از محل ظرفیت مازاد طرح جوانی جمعیت) ارائه خواهد شد.

صمیمی گفت: متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه saipa.iranecar.com برای ثبت‌نام اقدام کنند.

به گفته رئیس اداره برنامه ریزی روش‌های فروش گروه سایپا؛ متقاضیان باید حداقل ۱۸ سال سن داشته باشند و محدودیت کد ملی برای ثبت‌نام اعمال می‌شود. همچنین، افرادی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند، امکان ثبت‌نام و خرید خودرو ندارند.

متقاضیان خرید محصولات سایپا برای اطلاع بیشتر از جزئیات بخشنامه فروش کلیک کنید