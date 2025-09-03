آغاز برداشت عسل از زنبورستانهای کهگیلویه و بویراحمد
برداشت عسل از زنبورستانهای کهگیلویه و بویراحمدتا پایان شهریور ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و یوراحمد، کارشناس مسئول زنبور عسل سازمان جهادکشاورزی استان گفت: برداشت عسل از ۲ هزار و ۷۰۰ زنبورستان استان از اواسط مرداد ماه آغاز شده و تا پایان شهریور ادامه دارد. دارابی با بیان اینکه حدود ۲۱۵ هزار کلونی زنبور در استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد، افزود: پیش بینی میشود در سال جاری هزار و ۸۰۰ تن عسل از زنبورستانهای کهگیلویه و بویراحمد تولید و برداشت شود. وی با اشاره به اینکه امسال برداشت عسل و فرآوردههای آن نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش دارد، اضافه کرد: در زنبورستانهای استان علاوه بر عسل محصولات دیگری همچون گرده گل، موم و ژل رویال تولید میشود که به اقتصاد زنبورداران کمک میکند. کارشناس مسئول زنبور عسل سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه نیمی از عسل تولیدی کهگیلویه و بویراحمد نیاز سالانه بازار استان را برآورده میکند گفت: ۵۰ درصد دیگر این محصول به دیگر استانها و حتی خارج از کشور صادر میشود.