به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و یوراحمد ، کارشناس مسئول زنبور عسل سازمان جهادکشاورزی استان گفت: برداشت عسل از ۲ هزار و ۷۰۰ زنبورستان استان از اواسط مرداد ماه آغاز شده و تا پایان شهریور ادامه دارد.

دارابی با بیان اینکه حدود ۲۱۵ هزار کلونی زنبور در استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد، افزود: پیش بینی می‌شود در سال جاری هزار و ۸۰۰ تن عسل از زنبورستان‌های کهگیلویه و بویراحمد تولید و برداشت شود.

وی با اشاره به اینکه امسال برداشت عسل و فرآورده‌های آن نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش دارد، اضافه کرد: در زنبورستان‌های استان علاوه بر عسل محصولات دیگری همچون گرده گل، موم و ژل رویال تولید می‌شود که به اقتصاد زنبورداران کمک می‌کند.

کارشناس مسئول زنبور عسل سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه نیمی از عسل تولیدی کهگیلویه و بویراحمد نیاز سالانه بازار استان را برآورده می‌کند گفت: ۵۰ درصد دیگر این محصول به دیگر استان‌ها و حتی خارج از کشور صادر می‌شود.